Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) в інтерв’ю DAZN Boxing висловився про долю титула WBC Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Агіт – тимчасовий чемпіон WBC. Так що його команді варто форсувати поєдинок з Усиком захищати титул або відмовитися від поясу WBC.

З моєї точки зори, Усик не буде битися ні з ким з рейтингу WBC. Тому що це не має жодного сенсу з комерційної точки зору, ці бої не згенерують грошей. Чи йому викладуть солідний гонорар за бій з Кабаєлом чи Лоуренсом Околі? Ні.

Коли ти побився з Тайсоном Ф’юрі та отримав гроші за «Циганського короля», ти не повернешся до поєдинків ні за що. Тож я не бачу, щоб Усик бився з кимось з вищеназваних бійців. Тому він обирає Вайлдера чи ще когось з великим іменем, з великою кількістю вболівальників.

Тож Усик звільнить титул WBC, так само, як і пояс WBO. Агіт стане повноцінним чемпіоном та буде захищати титул від зазіхань Околі.