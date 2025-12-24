Льюїс назвав Усика одним із найвеличніших боксерів
Колишній абсолютний чемпіон світу оцінив досягнення непереможного українця
близько 1 години тому
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі та член Міжнародної зали боксерської слави Леннокс Льюїс висловився щодо місця Олександра Усика (24-0, 15 КО) в історії боксу. Слова наводить Ready to Fight.
Він досяг дуже багато, і важливо, як саме Олександр цього досяг. Усик — не надто високий боксер, якому доводилося протистояти справжнім гігантам. Але він відстояв свою позицію.
Олександр Усик — спортсмен року за версією SBC Ukraine Awards.