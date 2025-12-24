У Великій Британії оцінили реальний рівень Усика: «Ніхто реально не завдасть шкоди»
Хан не бачить бійця, який може скласти конкуренцію українцю
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Амір Хан оцінив рівень володаря титулів WBA/WBC/IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Усик – особливий. Ніхто реально не завдасть шкоди Усику. Усик – це єдиний у своєму роді. Я маю на увазі, ніхто реально не складе конкуренцію Усику.
52-річний «Президент» хоче нокаутувати Усика.
