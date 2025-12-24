Раян Гарсія назвав найкращого бійця 21 століття – це не Усик
Зірковий американець виділив співвітчизника Мейвезера
22 хвилини тому
Фото: Instagram
Зірковий американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 KO) в інтерв’ю The Ring Show відповів, кого вважає найкращим боксером 21 століття:
Якщо подивитися на це власним оком, з точки зору боксерських знань як боєць, то ти маєш назвати Флойда (Мейвезера). У Флойда є все. Працює в інфайтингу або на дистанції. Він може бути жорстким, може працювати з глибини. Він має широкий арсенал, розумієте, про що я?
