Пак’яо піднявся на перше місце у рейтингу WBC після чемпіонського поєдинку з Барріосом
Здається, Всесвітня боксерська рада виявила свою повагу до філіппінської легенди
близько 2 годин тому
Фото: MP Promotions
Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) потрапив до рейтингу WBC у напівсередній вазі.
Легендарний філіппінець після поєдинку за титул WBC з Марріо Барріосом (29-22-, 18 KO) взлетів на першу сходинку оновленого рейтинг-листа Всесвітньої боксерської ради. Відзначимо, що бій став першим для «Пакмена» за останні чотири роки.
Поділитись