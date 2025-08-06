Денис Сєдашов

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо зізнався, що шкодує про час проведення одного з найочікуваніших поєдинків у своїй кар'єрі — проти американця Флойда Мейвезера.

В інтерв’ю виданню Business Insider Пак’яо пояснив, чому, на його думку, він не мав виходити на ринг саме тоді.

Якби я міг змінити щось у своїй кар'єрі, то попросив би перенести мій бій із Флойдом Мейвезером у 2015 році після того, як на тренуванні пошкодив плече.

Я думав, що все буде гаразд і відновлюсь без операції після травми, яку отримав за два тижні до бою. Але вже після третього раунду моя травма посилилась. Найбільше шкодую про те, що не зміг показати той рівень, на який заслуговував цей бій. Менні Пак’яо

Пак’яо та Мейвезер зустрілись у ринзі в травні 2015 року.

Пак’яо розкрив секрет своєї форми: «По 4 години граю в…».