«До біса Барріоса». Менеджер Пак'яо назвав пріоритетних суперників для легенди
Команда ветерана розглядає лише топових суперників
близько 1 години тому
Легенда боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) продовжить свою кар'єру, проте реваншу з Маріо Барріосом (29-2-2, 18 KO) після нещодавньої нічиєї, схоже, не буде.
Менеджер ветерана Шон Гіббонс чітко дав зрозуміти, що Барріос — не пріоритет для команди Пакьяо. Слова наводить Secondsout.
До біса Маріо Барріоса. Кому він взагалі потрібен? Менні Пак'яо його вже переміг. І не в поганому сенсі — Барріос мені симпатичний, але… він вже позаду. Навіщо знову з ним битися?
Менеджер уточнив, що в числі головних цілей Пак'яо зараз перебувають чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 КО), а також зірка легкої ваги Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО).
Роландо Ромеро хоче стати наступним суперником Пак'яо.