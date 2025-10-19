Володимир Кириченко

Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка, для SPIN.ph прокоментував новину про те, що його клієнт може побитися з легендарним філіпінцем Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО).

Раніше філіппінські ЗМІ, посилаючись на самого Пак'яо, поширили інформацію про те, що він проведе виставковий бій проти Ломаченка.

Клімас стверджує, що насправді Ломаченко не має наміру повертатися на ринг заради цієї можливості.

«Ми не зацікавлені ні в справжньому, ні у виставковому поєдинку. Василь завершив кар'єру і займається іншими справами у своєму житті».

Водночас Клімас підтвердив, що отримав кілька дзвінків щодо бою з Пак'яо. Але, за його словами, жоден із цих дзвінків не був безпосередньо з табору Менні.

46-річний Пак’яо повернувся в ринг 19 липня, завершивши внічию з чемпіоном WBC Маріо Барріосом. Раніше повідомлялося про можливий бій із Ломаченком.