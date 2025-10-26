Олег Гончар

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) прокоментував дострокову поразку від тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) у 11-му раунді. В інтерв’ю The Ring новозеландець визнав, що програвати неприємно, але життя триває.

«Бокс — це частина мого життя, але я щасливий чоловік: у мене є дружина, діти, сім’я. Хочу повернутися до них, зібратися з думками й рухатися далі. Це лише перешкода». Джозеф Паркер

Паркер зазначив, що почувався добре в рингу й не вважав, що бій потрібно було зупиняти. За його словами, він тримався, але суперник зумів його підловити, що, за словами боксера, трапляється у спорті. Він додав, що полум’я в ньому ще не згасло й він готовий довести це у наступному поєдинку.

Паркер привітав Вордлі, назвав його справжнім воїном і висловив надію на реванш.

Нагадаємо, раніше Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом в 11-му раунді.