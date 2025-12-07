Олег Гончар

Абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився думками про абсолютного чемпіона другої середньої вази Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

За словами Усика, Кроуфорд є нинішнім лідером P4P-рейтингу, підкресливши, що це його особиста думка.

Щодо бою Кроуфорда з Канело Усик заявив, що не здивувався результату, оскільки заздалегідь прогнозував перемогу американця і вважав шанси рівними.

Кроуфорд обійшов Усика в рейтингах The Ring та ESPN після одностайної перемоги над Альваресом у бою за абсолютний титул в другій середній вазі.

Нагадаємо, раніше WBC позбавила Кроуфорда свого поясу через несплату комісійних.