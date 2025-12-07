Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився думками щодо організації WBC. Слова наводить Fight Hub TV.

Це мій улюблений колір. Я дуже поважаю всі мої титули і всі організації: WBO, WBA, IBF, WBC. Для мене це можливість – чемпіон світу, це титул, розумієте? Я сплю разом зі своїм зеленим поясом (посміхається).

Я поважаю цю організацію, тому що я був на конвенціях тільки 2 організацій – WBC та WBO. І все. На WBO один раз, на WBC – можливо, 4 чи 5 разів.

Повага за те, що робить Маурісіо і його команда.