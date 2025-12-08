Паркер: «Усик хоче побитися з усіма, хто домінував у надважкій вазі у його час»
Джозеф пояснив, чому українець не зацікавлений у бою з Вордлі
20 хвилин тому
Фото: Instagram
Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) висловився про відмову Олександра Усика (24-0, 15 KO) від поєдинку з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) заради бою з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO). Новозеландця цитує vringe.com:
Усик хоче битися з Іменами цієї ери. Я думаю, якщо він дивиться на Фабіо Вордлі, то це нове ім'я або ім'я, яке тільки проривається до успіху. Так, він зараз чемпіон світу, але він як би частина нового посіву. Я думаю, Усик хоче сказати, що хоче побитися з усіма, хто домінував у надважкій вазі в його час.
