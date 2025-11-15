Олег Гончар

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) відреагував на позитивний результат тесту на кокаїн, зафіксований у день бою з Фабіо Вордлі.

Паркер запевнив, що не вживав заборонених речовин і повністю співпрацює з розслідуванням.

«Я не вживав жодних заборонених речовин, не вживаю допінг-препарати та не підтримую їх використання. Я впевнений, що розслідування очистить моє ім'я». Джозеф Паркер

Тест VADA, який Паркер здав добровільно, виявив сліди кокаїну, попри відсутність таких у B-пробі.

Менеджер Спенсер Браун заявив, що чекає розмову з Паркером та промоутерами. Натомість Queensberry Promotions утрималася від коментарів.

В Англії BBBoC розслідує справу і може відсторонити Паркера на термін до двох років за кокаїн.

Паркер в бою з Вордлі лідирував, але в кінцівці програв технічним нокаутом.