Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) провалив допінг-тестування перед поєдинком з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO).

The Sun повідомляє, що 25 жовтня VADA знайшла в організмі бійця сліди кокаїну. Результат проби став відомим 14 листопада. Команда новозеландця може вимагати розкриття проби «B». Видання відзначає, що сліди кокаїну залишаються в організмі протягом чотирьох днів, тож Паркер зловживав наркотиками у тиждень поєдинку.

У Великій Британії оцінили шанси Вордлі у поєдинку з Олександром Усиком.