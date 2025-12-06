Володимир Кириченко

Сергій Лапін, директор команди володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News розповів, чому його підопічний вирішив відмовитися від титулу WBO.

«Олександр відмовився від титулу, бо WBO занадто поспішала. Він вирішив дати шанс молодому поколінню».

Нагадаємо, тимчасовий чемпіон Фабіо Вордлі, який був наступним у черзі на бій з українцем, став повноцінним чемпіоном світу після відмови Усика.

Сам Олександр заявив про бажання битися з Вайлдером.

Раніше Лапін розповів, навіщо Усику бій з Вайлдером.