Денис Сєдашов

Новозеландський ексчемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) зробив свій прогноз на поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Паркер упевнений, що різниця в базових дисциплінах бійців стане вирішальним фактором, і очікує на дуже швидку розв'язку в рингу:

Усик. Перемога в перших чотирьох раундах. Думаю, так. Я вважаю, що Ріко – дуже талановитий боєць у кікбоксингу, але бокс – це зовсім інший вид спорту. Я впевнений, що він багато попрацював і він у чудовій формі, але Усик – майстер своєї справи. Тож я з нетерпінням чекаю, як усе це складеться і як розгортатиметься бій. Джозеф Паркер

