Паркер: «Якщо Усик стане доступним, я йому дам по обличчю»
Тимчасовий чемпіон WBO прагне титульного бою
близько 1 години тому
Джозеф Паркер
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) прокоментував The Ring потенційний бій проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO).
«Усик має травму, і WBO надала йому відстрочку. Він видатний чемпіон і багато досяг, але ми, бійці надважкої ваги, вимагаємо більше руху по поясах — потрібна чіткість і дії від Усика.
Наразі вся моя увага на Фабіо Вордлі — він в пріоритеті. Але якщо Усик стане доступним, я йому дам по обличчю, якщо ні — розберуся з тим, хто буде переді мною».
WBO санкціонувала бій Усика проти переможця поєдинку Паркер – Вордлі, який відбудеться 25 жовтня.
