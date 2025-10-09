Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) прокоментував The Ring потенційний бій проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO).

«Усик має травму, і WBO надала йому відстрочку. Він видатний чемпіон і багато досяг, але ми, бійці надважкої ваги, вимагаємо більше руху по поясах — потрібна чіткість і дії від Усика.

Наразі вся моя увага на Фабіо Вордлі — він в пріоритеті. Але якщо Усик стане доступним, я йому дам по обличчю, якщо ні — розберуся з тим, хто буде переді мною».