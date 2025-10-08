Белью: «Паркер заслуговує бути чемпіоном світу більше за будь-кого»
Британець впевнений у перемозі новозолендця
38 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) проти Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).
В ефірі програми Froch on Fighting Белью визнав небезпеку, яку становить Вордлі, але все ж віддав перевагу новозеландцю.
У світі немає бійця, який би більше заслуговував на титул чемпіона, ніж Джозеф Паркер. Фабіо дуже небезпечний — це буде чудовий бій. Думаю, Паркер переможе, але Вордлі завжди залишається у грі, що він довів у поєдинку з Джастісом Хуні.
Британець додав, що майбутнє протистояння обіцяє стати яскравою подією та викликати великий інтерес серед уболівальників.
Британський суперважковаговик буде готувати Вордлі до бою з Паркером.