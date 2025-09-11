Олег Гончар

На чемпіонаті світу з боксу під егідою World Boxing, що триває в Ліверпулі, українець Павло Іллюша (до 75 кг) зазнав поразки в 1/4 фіналу.

Українець поступився азербайджанцю Сайджамшиду Джафарову одноголосним рішенням суддів (0:5).

На старті турніру Іллюша здобув перемогу роздільним рішенням над іранцем Мохамедом Нурані (3:2), а в 1/8 фіналу сенсаційно переміг казахстанця Сабіржана Аккаликова (3:2).

Нагадаємо, ще один українець упевнено пройшов у чвертьфінал турніру.