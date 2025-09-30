Володимир Кириченко

Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) має проблеми з пошуком суперника для свого наступного бою, який повинен відбутися 13 грудня в Манчестері. Про це повідомляє The Ring.

За словами інсайдера The Ring Майка Коппінджера, наразі розглядаються два імені: Майкл Гантер (24-1-2, 17 KO) та Девід Аделеє (14-2, 13 KO).

При цьому спроби організувати бій з Філіпом Хрговичем (19-1, 14 КО) та Чжаном Чжилеєм (27-3-1, 22 KO) зазнали невдачі.

Гантер не бився з грудня минулого року, коли він нокаутував Крістіана Ларрондо Гарсію у 5-му раунді. Аделеє влітку програв Хрговичу одностайним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, що Ітаума відмовився від елімінатора з Френком Санчесом – переможець цього бою мав стати обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик.