Жертва Усика – серед потенційних суперників Ітауми на шоу у Манчестері
Британський проспект має проблеми з опонентами
близько 6 годин тому
Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) має проблеми з пошуком суперника для свого наступного бою, який повинен відбутися 13 грудня в Манчестері. Про це повідомляє The Ring.
За словами інсайдера The Ring Майка Коппінджера, наразі розглядаються два імені: Майкл Гантер (24-1-2, 17 KO) та Девід Аделеє (14-2, 13 KO).
При цьому спроби організувати бій з Філіпом Хрговичем (19-1, 14 КО) та Чжаном Чжилеєм (27-3-1, 22 KO) зазнали невдачі.
Гантер не бився з грудня минулого року, коли він нокаутував Крістіана Ларрондо Гарсію у 5-му раунді. Аделеє влітку програв Хрговичу одностайним рішенням суддів.
Раніше стало відомо, що Ітаума відмовився від елімінатора з Френком Санчесом – переможець цього бою мав стати обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик.
