«Побачити Усика проти «живого бійця». Експерт виступив проти бою українця з Вайлдером та підібрав іншу кандидатуру
Оладіпо вважає, що 2 бійця заслужили на свій шанс
43 хвилини тому
Британський експерт Аде Оладіпо розповів, хто має стати наступним суперником для володаря титулів WBA/WBC/IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Коментатора цитує vringe.com:
Я хочу, щоб Усик провів бій із кимось іншим. Ми бачили два бою з Джошуа, два бою з Ф'юрі, два бою з Дюбуа і було б приємно побачити його проти ще одного імені. Проти хлопця, якому не 40-41, а проти «живого» бійця. Кабаєл – це «живий» боєць прямо зараз. Це має бути Кабаєл проти Усика. Це все, що я хочу побачити. Усику, якщо ти дивишся це, будь ласка, досить, чуваче! Я зрозумів би цю тему з Вайлдером, якби не було більше претендентів, якби не було очевидних наступних варіантів. А вони є, їх два, і після цього є інші. Зараз є два: Кабаєл та Вордлі. І я б пішов шляхом Кабаєла.
Колишній суперник Віталія Кличка назвав Усика одним з найвеличніших боксерів в історії.
Поділитись