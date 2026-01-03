Олег Шумейко

Ексчемпіон світу Олександр Гвоздик (21-2, 17 KO) згадав в інтерв’ю sport-express.ua поразку від артура бетербієва (21-1, 20 KO) в об’єднавчому поєдинку за титули WBC та IBF:

Мені здається, що неналежною була наша підготовка. Якось ми зробили ставку взагалі не на те. Необхідна фізична підготовка була відсутня. Я це почав помічати вже по ходу кемпу, й в нас з Тедді траплялися непорозуміння.

Ми мали боксувати проти великого напівважковаговика, який в аматорах взагалі бився у крузерах, а спарингпартнерів обрали з другої середньої категорії. Як я мав його стримувати? Тактичний план був прикольний, і я усе робив правильно. Однак ще у кемпі сказав, що не зможу виконувати його усі 12 раундів, адже не маю фізичних кондицій.

Атлас вас не почув?

Він почав розповідати, як Мухаммед Алі у 12 років вставав, випивав 15 жовтків й кудись біг... Якісь легендарній історії, що точно не відповідають дійсності. Вони могли б спрацювати, якби я у це повірив. Як ефект плацебо.

Не намагаюся скинути усю провину та Тедді. Взагалі ні. Я програв та не зміг. Проте мені здається, що можна було б зробити краще.

Чи вплинула негативно ця поразка та подальший хід вашої кар’єри?

Звичайно. Тупо через те, що ти втрачаєш позиції та у графі поразок замість нуля з’являється один. Це впливає на твої успіхи та гонорар.

З усім тим це досвід, який відкриває очі на боксерські реалії. Ти розумієш, що даний вид спорту є жорстким. Як фізично, так і з погляду бізнесу.

