Джон Вірт, промоутер регулярного чемпіона WBA у хевівейті болгарина Кубрата Пулева (32-3, 14 КО), для Sky Sports розповів про готовність свого підопічного боксувати проти британського британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

«Кубрат Пулєв буде відкритий для захисту титулу WBA проти Мозеса Ітауми, якщо Мозес буде готовий і бажає прийняти цей бій.

Кубрат – гордий чемпіон, він приймав усі виклики протягом своєї кар’єри, і він битиметься з Мозесом, якщо умови будуть правильними».