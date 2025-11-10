У команді Пулева відповіли, чи може Кубрат побитися з Ітаумою
Болгари висувають свої умови
близько 1 години тому
Джон Вірт, промоутер регулярного чемпіона WBA у хевівейті болгарина Кубрата Пулева (32-3, 14 КО), для Sky Sports розповів про готовність свого підопічного боксувати проти британського британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).
«Кубрат Пулєв буде відкритий для захисту титулу WBA проти Мозеса Ітауми, якщо Мозес буде готовий і бажає прийняти цей бій.
Кубрат – гордий чемпіон, він приймав усі виклики протягом своєї кар’єри, і він битиметься з Мозесом, якщо умови будуть правильними».
Нагадаємо, WBA санкціонувала поєдинок Пулева та Ітауми. Проте Кубрат підписав контракт на бій проти російського боксера Мурата Гассієва. WBA дозволила провести йому добровільний захист титулу.
Раніше промоутер Френк Воррен розкритикував WBA за дозвіл Пулеву битися з Гассієвим.