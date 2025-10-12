Постол – про завоювання титулу IBO International: «Низький уклін нашим захисникам, що маю можливість займатися справою життя»
Віктор на івенті у київському Палаці спорту переміг представника Іспанії
близько 2 годин тому
Фото: Spartabox Faniian Promotions
Колишній чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол (33-5, 12 KO) в Instagram висловився про перемогу над Алехандро Мойєю (22-3, 12 KO) на вечорі боксу у Києві:
Велике дякую та низький уклін нашим захисникам, за те, що маю можливість займатися справою всього мого життя та виходити в ринг на рідній землі! А моїм вболівальникам респект, ви неймовірні! Дякую за підтримку!
Велика подяка всім організаторам та спонсорам!!!
Нагадаємо, що Постол завоював титул IBO International.
