Українець переміг одноголосним рішенням суддів
близько 1 години тому
Фото: SpartaBox Faniian Promotions
Український боксер Віктор Постол (33-5, 13 КО) одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Алехандро Мойю (22-3, 12 КО) та став володарем титулу IBO International у першій напівсередній вазі.
Поєдинок тривав усі 10 раундів, за підсумками яких судді віддали перевагу українцю — 100:90, 98:93 та 97:93.
Бій відбувся у столичному Палаці Спорту.
