Олег Гончар

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (32-5, 12 КО) поділився очікуваннями від поєдинку проти іспанця Алехандро Мойї (22-2, 12 КО) за пояс IBO International.

«Мій суперник – іспанець, ми подивилися кілька його поєдинків. Нелегкий».

Постол зазначив, що Мойя – досвідчений боєць з лише двома поразками, причому жодного разу не програвав нокаутом. Постол розпочав інтенсивну підготовку одразу після оголошення бою: два тренування на день і повноцінні збори.

У разі перемоги українець планує викликати чинного чемпіона IBO, британця Адама Азіма, на титульний бій. Постол сподівається, що успіх у поєдинку з Мойєю відкриє йому шлях до нового чемпіонського титулу.

Нагадаємо, Постол проведе титульний бій у Києві.