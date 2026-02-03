Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) вкотре згадав про поєдинки з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), називаючи британця шахраєм. Американського панчера цитує figthnews.info:

Він зовсім двічі не побив мене. Я говорю вам те, що знаю. Ви бачили лише те, що бачили. Ф'юрі не переміг, йому віддали перемогу. Я не можу говорити про наш третій поєдинок, але в двох він однозначно шахраїв. У мене є докази та докази цього. Коли я зніму документальний фільм про це, все буде видно. Я залучу людей та докази.

Чому, на вашу думку, він не може повернутися до Америки? Ця людина шахраювала. Він найбільший шахрай історії боксу. Якщо я брешу, то, будь ласка, скажіть йому, нехай подасть проти мене позов за наклеп. Тож у мене є докази.