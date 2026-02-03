Володимир Кириченко

Президент WBC Маурісіо Сулейман на The Ariel Helwani Show відповів на питання, чи санкціонує організація поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландської зірки кікбоксинга Ріко Верховена.

«Я не знаю. Не знаю Ріко, я вперше про це чую. WBC задовольнила прохання Усика про добровільний захист. Нам сказали, що, ймовірно, він буде битися з Вайлдером, більше я нічого не знаю. Один із критеріїв нашого рейтингу для боксера – це його досягнення у муай-тай, кікбоксингу чи аматорському боксі. Це один із критеріїв. Я не знаю, чи це стосується цього конкретного бійця. Звичайно, мені доведеться у цьому розібратися. Тому я не хотів би вводити в оману чи робити припущення».

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх назвав Верховена бажаним суперником для Усика.

Ріко запропонував проводити 1 раунд боксу / 1 раунд кікбоксингу.

Верховен має рекорд 66-10 у кікбоксингу, провів по одному бою в професійному боксі та ММА. Він 12 років утримував титул промоушену Glory, очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014-го.

