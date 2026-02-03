«Не дійде до фінального гонгу»: Вайлдер зробив гучну заяву перед боєм із Чісорою
Бронзовий бомбардувальник прогнозує дострокове завершення зустрічі
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) поділився очікуваннями від поєдинку проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО), наголосивши, що давно вважав їхню зустріч неминучою. Слова наводить Boxing Scene.
Американець зазначив, що надважкий дивізіон є доволі компактним, тож топбоксери рано чи пізно перетинаються між собою. За його словами, цей бій мав відбутися ще кілька років тому.
Надважка вага — невеликий дивізіон, тому такі поєдинки неминучі. Я радий опинитися в цій позиції після всього, через що мені довелося пройти. Але це буде вибуховий бій від першого до останнього раунду. Я не бачу, щоб він дійшов до кінця — буду дуже здивований, якщо доведеться визначати переможця за суддівським рішенням.
Бій Чісори та Вайлдера відбудеться 4 квітня в Лондоні.
Чісора та Вайлдер провели першу битву поглядів перед боєм.
Поділитись