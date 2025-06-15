Промоутер Ф’юрі знайшов крутезний бій для Паркера, поки Джозеф чекає на переможця реваншу Усик – Дюбуа
Воррен не проти організувати тимчасовому чемпіону WBO поєдинок з Чісорою
32 хвилини тому
Фото: Queensberry Promotions
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен підібрав цікавого суперника для Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Якщо буде шанс, ми спробуємо зробити цей бій. Але, ясна річ, остаточне рішення за Дереком. Він обов'язковий претендент від IBF. Тож тут тільки йому вирішувати. Я хіба що можу сказати, що це крутий бій.
Нагадаємо, що Олександр Усик розсміявся через ідею побитися з Паркером.