Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBO у суперважкому дивізіоні Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу GladrapChannel заявив, що в першому поєдинку проти українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) завдав забороненого удару.

Команда Дюбуа переконана, що в п'ятому раунді Даніель влучив Усику в корпус, але тоді рефері зафіксував порушення правил з його боку. Паркер не згоден із цією думкою.

«Я думаю, що Усик більш небезпечний суперник, ніж Дюбуа. Усик - відмінний боєць. Дюбуа змінився після їхнього першого бою. Вони проводять реванш, щоб побачити, чи здатний Дюбуа подолати ці труднощі. Його зупинили джебом. Багато хто також ставить під сумнів удар по корпусу. Я вважаю, що це був удар у пах. Він припав нижче пояса, але багато хто каже, що удар був легальним. Реванш визначить, чи був цей удар випадковим, або ж Усик – просто майстер».

Бій пройде 19 липня на Вемблі. Перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.