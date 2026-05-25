Колишній промоутер Олександра Усика (25−0, 16 КО) Олександр Красюк прокоментував відсутність тренера Юрія Ткаченка в кутку українського боксера під час бою проти Ріко Верховена.

У поєдинку, який Усик виграв технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11-го раунду, в кутку українця перебували наставник Єгор Голуб та секундант Рас Анбер. Водночас Юрія Ткаченка, який раніше працював із Усиком, там не було.

Красюк у Instagram відповів на запитання одного з користувачів щодо відсутності Ткаченка. За словами колишнього промоутера, тренер залишив команду Усика.

Де був тренер Усика з попередніх боїв? Він пішов. З тієї ж причини, що й ми з Егісом Клімасом. Олександр Красюк експромоутер Усика

Причину відходу Ткаченка Красюк прямо не назвав. Водночас він натякнув, що вона пов’язана з внутрішньою атмосферою в команді Усика. Відповідаючи на запитання, чи оточив себе боксер людьми, які в усьому із ним погоджуються, Красюк заявив:

Людьми, які в усьому з ним погоджуються і кажуть, що він найкращий. Олександр Красюк експромоутер Усика

Нагадаємо, що Олександр Красюк та Усик припинили співпрацю менш ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа. Також команду залишив менеджер Егіс Клімас.

Попри зміни в оточенні, Усик у бою з Верховеном здобув перемогу технічним нокаутом та зберіг непереможний статус на професійному рингу — 25 перемог у 25 боях, 16 із них нокаутом.