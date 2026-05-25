Пояснення, чому бій із Верховеном вийшов непростим? Команду Усика залишили одразу два тренери
Хто замінив фахівців у кутку українського чемпіона?
близько 21 години тому
Колишній промоутер Олександра Усика (25−0, 16 КО) Олександр Красюк прокоментував відсутність тренера Юрія Ткаченка в кутку українського боксера під час бою проти Ріко Верховена.
У поєдинку, який Усик виграв технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11-го раунду, в кутку українця перебували наставник Єгор Голуб та секундант Рас Анбер. Водночас Юрія Ткаченка, який раніше працював із Усиком, там не було.
Красюк у Instagram відповів на запитання одного з користувачів щодо відсутності Ткаченка. За словами колишнього промоутера, тренер залишив команду Усика.
Де був тренер Усика з попередніх боїв? Він пішов. З тієї ж причини, що й ми з Егісом Клімасом.
Причину відходу Ткаченка Красюк прямо не назвав. Водночас він натякнув, що вона пов’язана з внутрішньою атмосферою в команді Усика. Відповідаючи на запитання, чи оточив себе боксер людьми, які в усьому із ним погоджуються, Красюк заявив:
Людьми, які в усьому з ним погоджуються і кажуть, що він найкращий.
Нагадаємо, що Олександр Красюк та Усик припинили співпрацю менш ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа. Також команду залишив менеджер Егіс Клімас.
Попри зміни в оточенні, Усик у бою з Верховеном здобув перемогу технічним нокаутом та зберіг непереможний статус на професійному рингу — 25 перемог у 25 боях, 16 із них нокаутом.