Президент UFC Дейна Вайт висловився щодо потенційного підписання контракту Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Zuffa. Функціонера цитує vringe.com:

Ми ведемо переговори з усіма, кого вважаємо найталановитішими бійцями у світі. І з усіма, хто має потенціал стати найталановитішим бійцем у світі. Ми прагнемо підписати кожного, хто на наш погляд може стати найкращим у світі або вже є найкращим у світі.

Що поганого у тому, що ми даємо бійцям право вибору? Коли я будував UFC, то взяв туди все, що люблю і ненавиджу в боксі. Якщо ця модель спрацювала там, то тут і спрацює. Подивіться на NFL. На їхнє зростання за останні 50-60 років. Бокс з'явився набагато раніше. Уявіть, яким би він був сьогодні, якби тут існувала працююча бізнесова модель.