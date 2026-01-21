Усик знайшов іншого суперника замість Вайлдера для поєдинку у США
Українець може зійтися з кривдником Джошуа
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) наступний поєдинок планує провести у США.
Українець замість бою з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO) націлився на іншого ексчемпіона світу Енді Руїса (35-2-1, 22 KO), повідомляє інсайдер Ден Рафаель. Відзначимо, що в інтерв’ю у 2025 році Усик заявляв про можливість побитися з Руїсом після поєдинку з Вайлдером.
Відзначимо, що востаннє Енді з’являвся на рингу у 2024 році, коли бій з Джарреллом Міллером завершився внічию.
Нагадаємо, що Усик може підписати контракт з Дейною Вайтом.
Поділитись