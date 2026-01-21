Олег Шумейко

Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) наступний поєдинок планує провести у США.

Українець замість бою з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO) націлився на іншого ексчемпіона світу Енді Руїса (35-2-1, 22 KO), повідомляє інсайдер Ден Рафаель. Відзначимо, що в інтерв’ю у 2025 році Усик заявляв про можливість побитися з Руїсом після поєдинку з Вайлдером.

Відзначимо, що востаннє Енді з’являвся на рингу у 2024 році, коли бій з Джарреллом Міллером завершився внічию.

Нагадаємо, що Усик може підписати контракт з Дейною Вайтом.