Президент UFC заявив, що є промоутером мегафайту Канело – Кроуфорд

Володимир Кириченко

Президент UFC Дейна Вайт повідомив, що він є промоутером мегафайту між володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другому середньому дивізіоні мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

«У боксі багато всякого лайна, але ніхто нічого не говорить. Найдивовижніше, що ми підписуємо контракт, і все, типу, не телефонуй мені, бо про це говоритимуть 90 тисяч людей. І ці хлопці мовчать. Я промоутер цього бою.

Чи відбудеться бій у Лас-Вегасі, як і планувалося?

«Я вам скажу, коли настане час про це сказати».

Dana White confirms he's still for Canelo vs. Crawford:



"'I'm promoting the fight. … I'll let you guys know [where it's taking place\ when it's time to know." pic.twitter.com/tc9H9jTatj — MMA Fighting (@MMAFighting) June 8, 2025

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх говорив, що промоутером бою виступить компанія Sela в рамках Riyadh Season.

У березні Туркі та організація TKO підписали договір про багаторічне партнерство під керівництвом президента UFC Вайта та президента WWE Ніка Хана.

Спочатку повідомлялося, що бій пройде 12 вересня, проте пізніше поєдинок перенесли на 13 вересня. Після цього зʼявилася інформація, що вечір боксу проведуть в стару дату 12 вересня і транслюватимуть на Netflix.