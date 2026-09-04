Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері для El Nuevo Dia поділився подробицями перебування колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) у Пуерто-Рико.

«Він розглядає можливість повернення. Живе в Пуерто-Рико й обрав острів через клімат, історію та боксерську культуру. До того ж у Пуерто-Рико є багато бійців у напівлегкій та другій напівлегкій вазі, з якими він може проводити спаринги.

Він також висловив щирий інтерес до того, щоб у разі повернення битися за титул WBO з метою стати абсолютним чемпіоном.

Він хотів би зустрітися з Чарлі Суаресом, який посідає перше місце в рейтингу WBO у вазі до 130 фунтів і є офіційним претендентом на титул чемпіона світу Наваррете».