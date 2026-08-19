Легенда боксу «знищив» колишнього конкурента Ломаченка
Зірковому американцю не подобається рівень опозиції свого співвітчизника
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях американець Джеймс Тоні (77-10-3, 47 KO) поділився думками щодо свого співвітчизника володаря титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).
Цитує Тоні boxingnewsonline.net.
«Я не знаю, чому люди вважають Шакура номером один поза всіма категоріями [P4P]? Чого він досяг? Не та епоха. Якби він робив це в мою епоху, це було б дуже вражаюче.
Це його провина, бо якщо він хоче бути найкращим, має битися з найкращими. Не вигадуй жодних виправдань. Я так робив. Рой Джонс так робив. Марвін Хаглер. Розумієте, про що я? Якщо хочеш когось обзивати, то підкріплюй свої слова фактами, як я це роблю щоразу».
Також Джеймс розповів, що вважає чемпіона WBA та WBO у важкій вазі Девіда Бенавідеса найкращим боксером зараз P4P.
Нагадаємо, Стівенсон анонсував перехід у нову вагову категорію.