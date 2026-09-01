Стане абсолютом? Красюк дав чітку відповідь щодо майбутнього Ломаченка
Промоутер впевнений, що у українця всі плани здійсняться
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк оцінив шанси Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) здобути статус абсолютного чемпіона світу. Повідомляє LuckyPunch.
У своїх соцмережах промоутер заявив, що ексчемпіон у трьох дивізіонах здатний досягти цього, якщо зберігає необхідну кондицію.
За інформацією президента WBO, Ломаченко готується до поєдинку в Пуерто-Рико. Очікуваним суперником є перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарес.