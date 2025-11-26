Олег Гончар

Президент WBO Густаво Олівері в інтерв’ю LuckyPunch прокоментував рішення Олександра Усика (24-0, 15 КО) відмовитися від поясу організації.

Олівері назвав це рішення неочікуваним, але підкреслив, що Усик — колишній абсолютний чемпіон у крузервейті та хевівейті, його перший пояс був саме WBO.

«Усик — неймовірний чемпіон у рингу й поза ним, справжній джентльмен та амбасадор спорту. Після консультацій з командою він вирішив розглянути інші професійні можливості. Ми поважаємо це рішення, він заслужив. Двері WBO завжди відкриті для нього». Густаво Олівері

Після відмови Усика від титулу тимчасовий чемпіон Фабіо Вордлі автоматично став повноцінним чемпіоном.