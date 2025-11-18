Президент WBO Густаво Олівері прокоментував відмову володаря титулів WBA, WBC, IBO та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександр Усик (24-0, 15 КО) від пояса організації.

«Чемпіон із чемпіонів.

WBO висловлює глибоку повагу, захоплення та подяку Олександру Усику – непереможному дворазовому абсолютному чемпіону світу за версією WBO, бійцю, який заслужив і уособлює кожне право, привілей і честь, пов’язані зі званням WBO Super Champion. Його кар’єра є однією з найвидатніших і найісторичніших у сучасну епоху боксу.

Для WBO – велика честь мати такого чемпіона, як Усик, як у ринзі, так і поза ним. Усик уособлює високу майстерність, дисципліну, чесність і патріотизм. Він є гордістю українського народу та справжнім світовим амбасадором боксу.

Ми приймаємо і поважаємо його рішення звільнити титул WBO Super Champion у надважкій вазі. Це не прощання, а – як зазначила його команда – поважна пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди.

Ми надсилаємо найтепліші побажання Олександру, його родині та всій його команді в майбутніх особистих і професійних справах. Його місце в історії WBO – і глобальній спадщині боксу – назавжди забезпечене».