Воррен — про бій Усик — Вордлі: «WBO, я вважаю, дуже скоро санкціонує цей поєдинок»
Глава Queensberry Promotions підтвердив, що питання санкціонування поєдинку перебуває на фінальній стадії
близько 1 години тому
Керівник промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що Світова боксерська організація (WBO) готується найближчим часом офіційно санкціонувати бій між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та володарем тимчасового титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Повідомляє Boxing Social.
За словами Воррена, рішення майже готове:
WBO, я вважаю, дуже скоро санкціонує цей поєдинок. Це вже фактично на порядку денному — і після цього ми рушимо далі.
Він також підкреслив, що Вордлі налаштований провести бій, а не отримувати титул автоматично:
Якщо Усик не вийде в ринг, тоді Фабіо визнають чемпіоном світу. Але він цього не хоче. Він хоче заробити титул, а не просто отримати його. Він тимчасовий чемпіон, переміг другого номера рейтингу — і зробив це у драматичному стилі.
