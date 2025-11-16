«Між нами лише повага». Кроуфорд поділився враженнями від зустрічі з Усиком
Американський боксер підкреслив взаємну повагу між боксерами
23 хвилини тому
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) дав коротке інтерв’ю для журналу The Ring та розповів про зустріч з Олександром Усиком (24-0, 15 KO).
На запитання журналіста про те, як минула їхня розмова та яким був досвід спілкування двох зірок, Кроуфорд відповів:
Олександр — мій хлопець. Кожного разу, коли ми бачимося, ми обіймаємося, підтримуємо один одного та показуємо лише повагу. Було чудово знову його зустріти.
