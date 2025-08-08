Стало відомо, хто очолив рейтинг претендентів на Золотий м’яч 2025
Свою версію надав портал Goal
близько 1 години тому
Усман Дембеле / фото - Getty
Портал Goal оновив список головних фаворитів на Золотий м’яч 2025 після оприлюднення офіційних номінантів.
Перше місце у рейтингу посів форвард ПСЖ Усман Дембеле, який минулого сезону виграв із паризьким клубом Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та Лігу чемпіонів.
На другій позиції розташувався Ламін Ямаль з Барселони, який допоміг каталонцям здобути всі три трофеї на внутрішній арені в Іспанії. Трійку замикає півзахисник ПСЖ Вітінья.
До десятки також увійшли:
4. Рафінья
5. Мохамед Салах
6. Кіліан Мбаппе
7. Ашраф Хакімі
8. Дезіре Дуе
9. Хвича Кварацхелія
10. Нуну Мендеш
Вручення Золотого м'яча 2025 відбудеться 22 вересня в Парижі.
