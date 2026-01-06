Володимир Кириченко

Колишній регулярний чемпіон WBA у надважкому дивізіоні Мануель Чарр (34-5, 20 КО) викликав на бій ексчемпіона світу британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Тайсон Ф’юрі, арабський король приїхав. Прийми виклик. Я їду до Великої Британії. Я готовий вдарити тебе по обличчю, чувак. Не говори забагато, підпиши папери. Ти обіцяв людям».

Тайсон також опублікував це відео у себе в сторіс.

Ф’юрі оголосив про завершення карʼєри у січні минулого року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Вчора він повідомив про своє повернення.

Раніше повідомлялося, що Тайсон у квітні може провести бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим.