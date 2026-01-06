Колишній суперник Кличка кинув виклик Ф'юрі на бій
Він вже вилетів до Великої Британії
близько 3 годин тому
Тайсона Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Колишній регулярний чемпіон WBA у надважкому дивізіоні Мануель Чарр (34-5, 20 КО) викликав на бій ексчемпіона світу британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
«Тайсон Ф’юрі, арабський король приїхав. Прийми виклик. Я їду до Великої Британії.
Я готовий вдарити тебе по обличчю, чувак. Не говори забагато, підпиши папери. Ти обіцяв людям».
Тайсон також опублікував це відео у себе в сторіс.
Ф’юрі оголосив про завершення карʼєри у січні минулого року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Вчора він повідомив про своє повернення.
Раніше повідомлялося, що Тайсон у квітні може провести бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим.