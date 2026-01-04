Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) в Instagram оголосив про завершення «пенсії».

«2026-й — це той рік, я повертаюся. Довго був поза справами, але тепер я повернувся. Мені 37 років, і я все ще б’юся. Немає нічого кращого, ніж бити чоловіків в обличчя і отримувати за це гроші». Тайсон Ф'юрі

Британець завершив кар’єру в січні 2025 року після двох поспіль поразок від Олександра Усика — у травні та грудні 2024-го. Це було вже не перше та не друге «завершення кар'єри» від Ф’юрі. Раніше він оголошував про відхід після перемог над Вайлдером і Вайтом, але повертався.

У 2026-му році Ф'юрі має провести два поєдинки. Другий буде проти Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик – Вордлі та Джошуа – Фʼюрі – в списку найбажаніших боїв 2026 року.