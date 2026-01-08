Чемпіон WBC: «для мене найбільший бій буде проти Усика – він ніколи не програвав, як і я»
Кабаєл вважає, що готовий перевірити себе у поєдинку з українцем
19 хвилин тому
Фото: Getty Images
Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) заявив про бажання провести бій з володарем титулів WBC/WBA/IBF Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Німця цитує vringe.com:
Я вважаю, що для мене найбільший бій буде проти Усика. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Я ніколи не програвав. Чому ні? Чому не Кабаєл проти Усика?
Фабіо Вордлі також викликав на бій Усика.