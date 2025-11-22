«Бачу дірки в його захисті». Джейк Пол розкритикував Джошуа
Відеоблогер заявив, що готовий рухатися до бою за титул чемпіона світу
близько 11 годин тому
Відеоблогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) оцінив слабкі сторони британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив про готовність рухатися до титульного бою. Слова наводить BoxingScene.
Пол переконаний, що Джошуа має очевидні вразливості:
Я на 100% бачив слабкі місця в Джошуа. У поєдинках проти Дюбуа, Руїса, Усика він програвав боксерам, які менші за нього. Вважаю, це його слабкість. Його “криптоніт” — швидкі суперники, які не пропускають його силові удари.
Також він заявив, що наступним кроком має стати чемпіонський бій:
Наступний крок — поєдинок за титул чемпіона світу. Насправді цей бій уже можна було б зробити титульним. Стати чемпіоном — моя мета, і я впевнений, що це буде далі.
Американець також сумнівається у міцності підборіддя британця:
У Джошуа є проблеми з витривалістю після пропущених ударів. Він може оговтатись і залишатися небезпечним, але я бачу дірки в його захисті, куди можу спрямувати свої сильні удари.
Джейк Пол назвав наступного суперника після Джошуа.
Поділитись