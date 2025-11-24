Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу Карл Фроч на своєму YouTube-каналі різко засумнівався у тому, що анонсований бій між Джейком Полом (12-1, 7 КО) та колишнім об’єднаним чемпіоном надважкої ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) взагалі відбудеться.

Фроч переконаний, що вся історія із поєдинком — це лише піар-кампанія навколо Пола.

За його словами, Джошуа vs Пол — «це дим і ілюзія», а жодного реального наміру проводити бій немає.

Як на мене, цього не станеться. Казали, що він битиметься з Джервонтою Девісом — і цього не сталося. Я не вірю жодному слову. Це суцільна вистава, зроблена лише для того, щоб Джейк Пол отримав гучний розголос. Він не вийде проти Ентоні Джошуа, щоб його знищили в одному раунді. А саме так і буде. Карл Фроч

