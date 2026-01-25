Президент UFC про бій Джошуа з Джейком Полом: «Всім причетним до цього заходу має бути соромно»
Вайт зізнався, що бої блогерів його не цікавлять
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт висловився про бій Джейка Пола з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та поділився думками про подальші перспективи боксуючого блогера. Функціонера цитує vringe.com:
Це божевілля, що цьому бою (Джошуа – Джейк Пол) взагалі дозволили відбутися. Просто божевілля.
Я не знаю, що чекає Джейка далі. Поки люди готові платити за перегляд боїв Пола, вважаю, він може продовжувати виступати. Але це не те, чим я займаюся. Якщо взагалі це коментувати, то, по-перше, всім, хто був причетний до цього заходу, має бути соромно. А по-друге, це не моя історія. Не мій формат.
Нагадаємо, що Джейк Пол розірвав стосунки з PFL.
