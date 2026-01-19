Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, коли ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) має провести наступний поєдинок після чергового завершення кар’єри. Функціонера цитує fightnews.info:

Я думаю, що зараз Ф'юрі виглядає заведеним. Він знаходиться в Таїланді, чи не так? Тайсон бігає щоранку. Він мене надихає. Я дивлюся на нього і думаю: «Ти гарний». Ми багато чого наговорили за останні роки, але мені подобається той факт, що він повернувся до боксу.

Я вважаю його неймовірним бійцем. Я думаю, що він чудовий для боксу. І Тайсон може взяти участь у величезних боях. До речі, він, як і раніше, на своєму піку. Він програв два дуже близькі бої Олександру Усику. Немає такого, що з ним зараз покінчено.

Тож буде чудово побачити його повернення. І цікаво подивитись, з ким він зустрінеться. Я думаю, що вони обговорюють його потенційне повернення приблизно у квітні.